محافظ المنوفية يتابع المستجدات ونسب التنفيذ لأعمال الرصف والتطوير

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية فى المتابعة الميدانية لأعمال الرصف الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز.

حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال قطع الفرمة وإزالة الأرصفة المتهالكة بشارع الإسطبل بداية من ترعة الغزالية وحتى شارع الحرية بطول ٥٠٠ متر، فضلا عن متابعة رفع مناسيب مطابق الصرف الصحى بشارع الغزالية بميت شهالة والذى يربط شارعى المعهد الدينى وماكينة سراج الدين بطول ١ كم، وفيما يخص أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، تابع رئيس المدينة أعمال فرد طبقة السن بطريق العراقية - شبراباص أحد قطاعات طريق ١٦ بطول ٢٣كم، وطريق ٨٨ ( الشهداء- دناصور ) بمنطقة مركز الشباب القديم بدنشواى بطول (7) كم، وكذا طريق (٧٣٢) من كوبرى الحلفاية (المشتل- الموقف الجديد- شمياطس- ساحل الجوابر- دراجيل).

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال استكمال فرد طبقة السن بشارع المدارس، بالإضافة إلى متابعة أعمال صب البلدورات بالأرصفة الجانبية بشارع مجمع المواقف الجديد تمهيداً لأعمال الرصف، وكذا متابعة تجميل ودهانات الأرصفة بشارع صلاح الدين لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً، وأكد رئيس المدينة إلى أن العمل جارى على قدم وساق بكافة الشوارع المدرجة بخطة الرصف الجديدة بواقع (11) شارع بنطاق المدينة بقيمة استثمارات تقدر بـ (87) مليون جنيه.

وفى مركز بركة السبع، تابع رئيس الوحدة المحلية الأعمال التمهيدية لرصف تفريعات شارع المعدية وتركيب البلدورات بشارع الجلاء، ذلك ضمن خطة الرصف الجديدة بواقع (7) شوارع ومتفرعاتها بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين.

فيما تابعت رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور فرد الطبقة الرابطة بشارع بنها تمهيداً لفرد الطبقة الأسفلتية النهائية، وذلك ضمن (34) شارعا مستهدفا تطويرها ورصفها ضمن العام المالى الحالى بتكلفة (30 مليونا و600 ألف جنيه )، موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وفى مركز منوف، تم متابعة أعمال وضع وتسوية طبقة الأساس بشارع مليك والمتفرع من طريق البطحة البحرية تمهيداً لرصفها ببلاط الإنترلوك، بالإضافة إلى متابعة أعمال إنشاءات ممشى طريق البطحة القبلية الجديد بطول 1 كم، حيث تم الانتهاء من صب الخرسانة المطبوعة وتركيب بلاط الانترلوك وتأسيس الوصلات الكهربائية والبرجولات الخشبية، وتم التنبية على القائمين بالأعمال بتكثيف الجهود لنهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المقررة لخلق متنفس حيوى ومتنزهاً عاماً للأهالى.