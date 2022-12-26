محافظ المنوفية يناقش اشتراطات الحماية المدنية لتأمين الكنائس والمبانى التابعة

المنوفية - محمد فتحى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة أخر مستجدات موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية والإجراءات الاحترازية الواجب توافرها لتأمين الكنائس والمباني الخدمية التابعة، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس المحافظين الأخير.

في بداية الاجتماع، قدم محافظ المنوفية التهنئة للسادة الحضور والأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ، مؤكداً على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى، داعياً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان خلف قيادة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تناول الاجتماع مناقشة اشتراطات الحماية المدنية الضرورية واللازمة لتأمين الكنائس بالتنسيق بين الجهات المعنية لاستيفائها، ووجه محافظ المنوفية المستشار الهندسي للمحافظة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية والجهات المعنية كل فيما يخصه بمتابعة موقف تنفيذ الإجراءات الاحترازية المؤقتة الواجب توافرها كحد أدني لتأمين الكنائس والمباني التابعة والتي تم توفيق أوضاعها طبقاً لقرارات مجلس الوزراء بهدف الحفاظ علي الأرواح والممتلكات.