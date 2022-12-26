محافظ الغربية يفتتح مركزى شباب ومدرسة فى السنطة

الغربية - محمد طارق

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بافتتاح ملعبين ومدرسة بمركز السنطة بحضور النائب عامر الشوربجي، ومنى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وصبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم، وذلك ضمن جولات المحافظ المستمرة بمختلف المراكز والمدن لافتتاح المشاريع الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة .

بدأ المحافظ الافتتاحات بالملعب الخماسي بمركز شباب السنطة ومركز شباب إشناواي واللذان نفذت بهما أعمال إحلال وتجديد بتكلفة بلغت مليون و200 ألف بمساحة 900 متر لكل منهم.

كما افتتح المحافظ أيضا مدرسة كفر حواي للتعليم الأساسي والمقامة على مساحة 1203 متر بتكلفة 5,5 مليون جنيه وتشمل كافة التجهيزات من قاعات دراسية ، أجهزة حديثة ومعامل متطورة ، حيث تفقد المحافظ المدرسة وشاهد أنشطة التخييم والكشافة بالفناء إلى جانب مشاهدته لعدد من الأنشطة الفنية وفقرات إلقاء الشعر والذي عكست بدورها الوعي الوطني للطلاب بما يتم من إنجازات على أرض الواقع في ظل الجمهورية الجديدة واختتم المحافظ جولته في أرجاء المدرسة بمشاهدة عروض الكاراتيه من الطلاب.

وفي سياق متصل، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح أمس، بزيارة لكنيسة القديس بطرس بطنطا، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للإخوة الأقباط الكاثوليك بالمحافظة، حيث استقبله الأب صاموئيل جرجس راعي كنيسة القديس بطرس بطنطا وكنيسة سانت تريز بالمحلة الكبرى والذي أعرب بدوره عن سعادته البالغة لزيارة المحافظ ورغبته في مشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد والتي تعكس بدورها لحمة النسيج الوطني لأبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد المحافظ على حرصه الشديد لمشاركة الإخوة الأقباط فرحة عيدهم، مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا