محافظ أسوان يسلم 2 دراجة بخارية مخصصة لذوى الهمم

أسوان - عبد الله صلاح

سلم أشرف عطية، محافظ أسوان، 2 دراجة بخارية مخصصة لذوى الهمم بعد تقدم المواطنين أشرف قناوى 53 سنة من مدينة كوم أمبو ، وأحمد جمعة 37 سنة من قرية أبو الريش قبلى، وسط أجواء من الفرحة لتلبية المطالب الجماهيرية أثناء لقاءات المواطنين الأسبوعية.

حضر الفاعليات، محمد يوسف مدير عام التضامن الإجتماعى والمحاسب محمد سيد حامد مدير عام فرع مدينة أسوان الجديدة لبنك ناصر الإجتماعى.

ووجه أشرف عطية، التهنئة للمواطنين لحصولهم على هذه الدراجات البخارية لمساعدتهم على الحركة بحرية كاملة ، بالإضافة إلى القيام بالمهام الوظيفية والمعيشية لهم ، موجهاً الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى على دعمها للحالات الإنسانية ، وخاصة التى يتم عرضها فى اللقاءات الجماهيرية للمواطنين الأسبوعية ، وأيضاً أثناء الجولات الميدانية فى المدن والقرى ، وهو الذى يؤكد على إهتمام الدولة والحكومة بدعم ذوى القدرات الخاصة فى كافة مجالات الحياة ، ومساندتهم لتحسين مستوى معيشتهم.