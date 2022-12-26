متى يجب إجراء عملية إزالة اللوزتين لطفلك؟

كتبت فاطمة خليل

التهاب اللوزتين شائع جدًا بين الأطفال، وعادة ما يتم علاجهم بالمضادات الحيوية وقد يوصى الطبيب أحيانًا باستئصال اللوزتين، في هذا التقرير نتعرف على متى يستلزم الأمر إزالة اللوزتين لطفلك، بحسب موقع "Health".

ما هو التهاب اللوزتين؟

التهاب اللوزتين عدوى تصيب اللوزتين وهما نوعان من الأنسجة اللمفاوية في حلقنا يتحكمان في العدوى ومع ذلك، عندما تتضخم ، فإنها تبدأ في العمل كمصدر للعدوى.

علاج التهاب اللوزتين

علاج التهاب اللوزتين بسيط للغاية لأنه يتضمن شرب كمية كافية من الماء وتناول مسكنات للألم.

يجب تجنب الأطعمة الحامضة والمبردة، ويجب اتباع القيود الغذائية دينياً إذا لم يتم علاجهم ، فقد تحتاج أيضًا إلى تناول المضادات الحيوية.

في بعض الأحيان يتم أخذ المضادات الحيوية عن طريق الفم للعلاج وأحيانًا يتم إعطاء المضادات الحيوية عن طريق الوريد.

متى يجب إزالة اللوزتين؟

لا ينصح الأطباء عادة بإزالة اللوزتين حيث يتم علاجهما في الغالب بالمضادات الحيوية، ولكن "إذا ظهر التهاب اللوزتين بشكل متكرر يجب إزالتها.

هناك بعض الحالات التي يجب أن تضعها في اعتبارك قبل إجراء الاستئصال الجراحي للوزتين.

أحدها هو حدوث التهاب اللوزتين من ثلاث إلى أربع مرات في السنة واستمر لمدة عامين ، والثاني هو تضخم اللوزتين بحيث يواجه الطفل صعوبة في الأكل وحتى التنفس وإذا شعر الطبيب أن هناك شيئًا ورمًا في اللوزتين.

المضاعفات إذا لم تتم إزالة اللوزتين

يمكن أن تظهر المضاعفات، خاصة إذا كان الطفل يعاني من التهاب اللوزتين الحاد وانتشر من اللوزتين إلى الفراغات الموجودة في الرقبة والتي تسمى الفراغات البلعومية أو كان هناك تكوين صديد هناك.

في مثل هذه الحالات، يواجه الطفل صعوبة في الأكل والتنفس وحتى الكلام. أيضًا، إذا حدث ذلك بشكل متكرر فإنه يؤثر على نمو الطفل لأن الطفل الصغير لا يأكل.

إذا حدثت العدوى كثيرًا وتحتاج إلى إعطاء المضادات الحيوية في كل مرة ، فقد تكون هناك آثار ضارة للمضادات الحيوية وقد يصاب الطفل أيضًا بمقاومة المضادات الحيوية.