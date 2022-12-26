ليلة سقوط تاجر الكيف قبل ترويج كمية من الأقراص المخدرة فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

تمكن ضباط مديرية أمن الجيزة، من ضبط عامل بحوزته أقراص مخدرة ، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وأشار إلى أنه تحصل عليها من عاطل مقيم بالجيزة، لترويجها بين عملائه في كرداسة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وسقط المتهم في قبضة ضباط مديرية أمن الجيزة، بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بمنطقة كرداسة.

تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على المتهم، وتمكن رجال المباحث من ملاحقة المتهم وضبطه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

اعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزته، كما أرشد عن هوية عاطل مقيم بالجيزة، اعتاد الحصول منه على المواد المخدرة، ليتولى ترويجها بين عملائه، وتحقيق مكاسب مادية.

كما اعترف المتهم أنه يستقبل عملائه بمحيط مسكنه، ويتواصل معهم هاتفيا، لتوصيل المواد المخدرة لهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.