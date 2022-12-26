اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 01:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"لغة هندية واحدة".. جدل بسبب سعى حكومة مودى فرض اللغة على كل الهنود

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:46 م
"لغة هندية واحدة".. جدل بسبب سعى حكومة مودى فرض اللغة على كل الهنود ناريندرا مودى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتصاعد التوترات في الهند بسبب مسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجعل اللغة الهندية هي اللغة المهيمنة في البلاد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

واتُهمت حكومة حزب بهاراتيا جانايا (BJP) التي يتزعمها مودي بأجندة "فرض اللغة الهندية" و "الإمبريالية الهندية" فى الولايات غير الناطقة بالهندية في جنوب وشرق الهند.

 

وسردت الصحيفة كيف  وقف إم في ثانجافيل ، وهو مزارع يبلغ من العمر 85 عامًا من ولاية تاميل نادو جنوب الهند في صباح أحد الأيام من شهر نوفمبر الماضى، خارج مكتب حزب سياسي محلي ورفع لافتة موجهة إلى  مودي كتب عليها "حكومة مودي ، الحكومة المركزية ، لا نريد الهندية ... تخلصوا من الهندية". ثم أشعل النار في نفسه، ولم ينج.

 

وقال إم كيه ستالين ، رئيس وزراء ولاية تاميل نادو ، في خطاب ألقاه مؤخرًا: "يحاول حزب بهاراتيا جاناتا تدمير اللغات الأخرى من خلال محاولة فرض اللغة الهندية وجعلها لغة واحدة على أساس سياسة" أمة واحدة ، كل شيء واحد ".

 

وأوضحت الصحيفة أنه في الهند ، وهي واحدة من أكثر البلدان تنوعًا لغويًا في العالم ، لطالما كانت اللغة قضية خلافية. ولكن في عهد مودي ، كان هناك دافع ملموس لجعل اللغة الهندية هي اللغة المهيمنة في البلاد ، سواء كان ذلك من خلال محاولة فرض اللغة الهندية الإلزامية في المدارس في جميع أنحاء البلاد لإدارة شؤون الحكومة بالكامل باللغة. يتم إلقاء خطب مودي باللغة الهندية حصريًا ويتم الآن إعداد أكثر من 70٪ من أوراق مجلس الوزراء باللغة الهندية. قال أميت شاه ، وزير الداخلية القوي وأقرب حليف لمودي ، في عام 2019: "إذا كانت هناك لغة واحدة لديها القدرة على توحيد الأمة معًا ، فهي اللغة الهندية".


الهند

اللغة الهندية

رئيس الوزراء الهندي

ناريندرا مودي

حزب بهاراتيا جانايا

BJP



الموضوعات المتعلقة

الهند تبدأ فحص المسافرين الوافدين في المطارات للسيطرة على كورونا

السبت، 24 ديسمبر 2022 11:22 ص

الهند تؤكد ضرورة إجراء إصلاحات بمجلس الأمن الدولى

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 08:26 م

ديون واجبة السداد.. الهند تطالب "تاج محل" بفواتير مياه لأول مرة منذ 370 عاما ..فيديو

الخميس، 22 ديسمبر 2022 05:00 م

لأول مرة منذ 370 عاما.. الهند تطالب "تاج محل" بدفع 120 ألف دولار ضريبة مياه

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 09:42 ص

محلل سياسي للقاهرة الإخبارية: حدود الهند والصين بها صراعات منذ أعوام طويلة

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة