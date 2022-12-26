"لغة هندية واحدة".. جدل بسبب سعى حكومة مودى فرض اللغة على كل الهنود

كتبت رباب فتحى

تتصاعد التوترات في الهند بسبب مسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجعل اللغة الهندية هي اللغة المهيمنة في البلاد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

واتُهمت حكومة حزب بهاراتيا جانايا (BJP) التي يتزعمها مودي بأجندة "فرض اللغة الهندية" و "الإمبريالية الهندية" فى الولايات غير الناطقة بالهندية في جنوب وشرق الهند.

وسردت الصحيفة كيف وقف إم في ثانجافيل ، وهو مزارع يبلغ من العمر 85 عامًا من ولاية تاميل نادو جنوب الهند في صباح أحد الأيام من شهر نوفمبر الماضى، خارج مكتب حزب سياسي محلي ورفع لافتة موجهة إلى مودي كتب عليها "حكومة مودي ، الحكومة المركزية ، لا نريد الهندية ... تخلصوا من الهندية". ثم أشعل النار في نفسه، ولم ينج.

وقال إم كيه ستالين ، رئيس وزراء ولاية تاميل نادو ، في خطاب ألقاه مؤخرًا: "يحاول حزب بهاراتيا جاناتا تدمير اللغات الأخرى من خلال محاولة فرض اللغة الهندية وجعلها لغة واحدة على أساس سياسة" أمة واحدة ، كل شيء واحد ".

وأوضحت الصحيفة أنه في الهند ، وهي واحدة من أكثر البلدان تنوعًا لغويًا في العالم ، لطالما كانت اللغة قضية خلافية. ولكن في عهد مودي ، كان هناك دافع ملموس لجعل اللغة الهندية هي اللغة المهيمنة في البلاد ، سواء كان ذلك من خلال محاولة فرض اللغة الهندية الإلزامية في المدارس في جميع أنحاء البلاد لإدارة شؤون الحكومة بالكامل باللغة. يتم إلقاء خطب مودي باللغة الهندية حصريًا ويتم الآن إعداد أكثر من 70٪ من أوراق مجلس الوزراء باللغة الهندية. قال أميت شاه ، وزير الداخلية القوي وأقرب حليف لمودي ، في عام 2019: "إذا كانت هناك لغة واحدة لديها القدرة على توحيد الأمة معًا ، فهي اللغة الهندية".