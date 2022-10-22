شهادات طبية هندية.. جارديان: مودى يشن حربا ضد الإنجليزية "لغة الاستعمار"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي تكثف جهودها لإبعاد اللغة الإنجليزية إلى هامش الحياة الهندية، حيث تعتقد أنها تنتمي إلى "بقايا استعمارية"، وذلك من خلال تقديم شهادات طبية باللغة الهندية لأول مرة.

ومنذ أن تولى السلطة قبل ثماني سنوات، قام مودي، إلى جانب وزير الداخلية أميت شاه وقادة حزب بهاراتيا جاناتا الآخرين، بتوجيه انتقادات متقطعة للغة الإنجليزية وتحدثوا باللغة الهندية، لغة شمال الهند.

وأضافت الصحيفة، أن مودي تحدث مرارًا عن تحرير الهنود من "العقلية الاستعمارية" التي خلفتها الإمبراطورية البريطانية وإزالة آثار تلك القاعدة، هذا الأسبوع فقط، تحدث مودي عن "العقلية العبودية" المحيطة باللغة الإنجليزية.

في أكتوبر، مُنع المسئولون الحكوميون في ولاية ماهاراشترا التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا من قول "مرحبًا" باللغة الإنجليزية عند تحية أفراد الجمهور، بدلاً من ذلك، عليهم أن يقولوا "فاندي ماتارام" أو "أنحني لك يا وطن". كما تم التخلى عن أغانى كانت تستخدم فى احتفالات الهند السنوية بيوم الجمهورية واستبدلت بأغنية هندية وطنية، بينما سيتم تغيير الأسماء الإنجليزية لبعض أفواج الجيش.

في عام 2020، قالت الحكومة إنه يجب السماح لممارسي الأيورفيدا، النظام التقليدي للطب، بإجراء الجراحة، مما أثار رعب المؤسسة الطبية.

وقالت "الجارديان" إن الآن، مرة أخرى، يشعر الأطباء بالذعر بعد قرار حكومة ولاية ماديا براديش تقديم شهادة في الطب باللغة الهندية. حتى الآن ، تم تدريس الطب في جميع أنحاء الهند باللغة الإنجليزية.

وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية، قام جيش مكون من 97 مترجمًا بدراسة المعاجم الهندية للعثور على كلمات لمصطلحات مثل الورم الأرومي العصبي والبواسير.

وأضافت "الآن بعد أن أصبحت الكتب المدرسية الهندية للتشريح وعلم وظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية جاهزة ، سيتم تدريس طلاب السنة الأولى في 13 كلية طبية حكومية في ماديا براديش باللغة الهندية اعتبارًا من نوفمبر ، على الرغم من أن خيار التعلم باللغة الإنجليزية لا يزال قائما."

قال مودي إن الهدف من الشهادة الطبية الهندية الجديدة هو السماح للهنود من العائلات الفقيرة الذين لا يجيدون اللغة الإنجليزية بمتابعة حلمهم في أن يصبحوا أطباء.