اليوم السابع
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طالبان تحظر وجود موظفات في الجامعات الأفغانية

السبت، 24 ديسمبر 2022 04:00 ص
طالبان تحظر وجود موظفات في الجامعات الأفغانية طالبان - أرشيفية
وكالات

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فرضت حركة "طالبان" في أفغانستان، حظرا على وجود الموظفات، بمن فيهن ممثلات عن أعضاء هيئة التدريس، في الجامعات الأفغانية.

ونقلت وكالة Aamaj News عن مصادر، أن "طالبان أمرت بعدم حضور المعلمات والموظفات الإداريات في جميع جامعات البلاد إلى أماكن عملهن اعتبارا من يوم السبت 24 ديسمبر".

وشنت حركة "طالبان" عملية واسعة النطاق لفرض سيطرتها على أفغانستان بعد إعلان الولايات المتحدة في ربيع عام 2021، قرار سحب قواتها المسلحة من هناك، وفي 15 أغسطس، دخل المتطرفون إلى كابل دون قتال، وفي 7 سبتمبر، أعلنوا تشكيل الحكومة المؤقتة، التي لم تعترف أي دولة بشرعيتها بعد.

وأفادت وكالة "أريانا نيوز" أن وزارة التعليم العالي في "طالبان" بعثت يوم الثلاثاء، برسالة إلى الجامعات الأفغانية تنصحها بضرورة "تعليق دروس الفتيات على الفور حتى إشعار آخر".

وقال وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة محمد نديم، إن القرار يرجع إلى أربعة أسباب، هي وجود الفتيات في المهاجع الجامعية، ووصولهن من المحافظات للدراسة دون مرافقة الذكور، وعدم التزام الطالبات بقواعد ارتداء الحجاب، والتعليم المختلط للأفراد في الجامعات ذكورا وإناثا، وكذلك تعليم الفتيات في بعض الكليات، الأمر الذي "يخالف الشريعة الإسلامية ويضر بكبرياء الأفغان".


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