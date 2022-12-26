لتجنب الإصابة بأمراض القلب.. افحص نسبة الدهون الثلاثية

كتبت ميرفت رشاد

يعد ارتفاع مستويات الكولسترول في الجسم أحد المخاوف الصحية الرئيسية، يرتبط بالعديد من المشاكل المتعلقة بالقلب مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم، يعد قلة النشاط البدني والنظام الغذائي غير الصحي من العوامل التي تساهم في زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، غالبًا ما يُنصح بمراقبة الكوليسترول من خلال اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة، يُنصح أيضًا بالحفاظ على نمط حياة صحي لتجنب أي مضاعفات، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

مع المخاطر المرتبطة بالكوليسترول المفرط ، يميل الكثير منا إلى القلق عند رؤية الأرقام العالية في تقرير الدهون ومع ذلك ، فإن ارتفاع عدد الكوليسترول الكلي لا يشير إلى أن الشخص يعاني من مرض في القلب.

الناس يركزون على عدد الكوليسترول الكلي المرتفع الذي يزيد عن 200 أو 250 في ملف الدهون لديهم، لكن بدلاً من ذلك ، يجب أن يبحثوا عن السبب وراء هذا العدد الكبير ، يمكن أن تكون المستويات المرتفعة أيضًا بسبب ارتفاع الكوليسترول الجيد وانخفاض الكوليسترول السيئ.

تعد الدهون الثلاثية من أهم مقاييس صحة القلب، يقترح فحص نسبة الكوليسترول الكلي أو نسبة الدهون الثلاثية إلى HDL أو البروتين الدهني عالي الكثافة، إن المستوى الطبيعي للدهون الثلاثية أقل من 100 مجم / ديسيلتر ، وتشير نسبة الدهون الثلاثية إلى صحة التمثيل الغذائي، إذا كان هذا الرقم مرتفعًا ، فسيكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

عامل آخر يمكن أن يعكس صحة قلبك هو مستوى HDL. كلما زاد الرقم ، زادت الحماية التي يحصل عليها القلب، إذا كنت تبحث عن صورة واضحة لصحة قلبك ، فقم بإجراء اختبارات دم مثل البروتين الدهني (أ) ومصل الهوموسيستين و HSCRP.