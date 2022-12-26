اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 01:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فحص 12 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات خلال شهر نوفمبر بالمنيا

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:59 م
فحص 12 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات خلال شهر نوفمبر بالمنيا جانب من الفحص
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبي على 12 ألفا و484 طفلًا حديث الولادة بالوحدات الطبية ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن ومراكز المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار مبادرة السمعيات التي تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصا على صحة الطفل المصري، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة السمعيات تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث قامت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 12 ألفا و484 طفلًا من الأطفال حديثي الولادة خلال شهر نوفمبر الماضي.

أوضح الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أن المبادرة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة مشيرا ً إلى أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

 


حياة كريمة

مبادرة السمعيات

مديرية الصحة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة