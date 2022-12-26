فحص 12 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات خلال شهر نوفمبر بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبي على 12 ألفا و484 طفلًا حديث الولادة بالوحدات الطبية ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن ومراكز المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار مبادرة السمعيات التي تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصا على صحة الطفل المصري، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة السمعيات تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث قامت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 12 ألفا و484 طفلًا من الأطفال حديثي الولادة خلال شهر نوفمبر الماضي.

أوضح الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أن المبادرة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة مشيرا ً إلى أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.