ما هو اختبار وظائف الرئة فى المنزل ولماذا يطلبه طبيبك؟

كتبت فاطمة خليل

يستخدم اختبار وظائف الرئة في المنزل مقياس ذروة الجريان أو مقياس التنفس المنزلي لمراقبة وتقييم أي مشاكل في التنفس قد تواجهك على أساس يومي، ويسمح لك مقياس ذروة الجريان بقياس ذروة تدفق الزفير. يسمح لك مقياس التنفس المنزلي بقياس حجم الزفير في ثانية واحدة، نتعرف على اختبار وظائف الرئة المنزلي وأهميته، وفقاً لموقع " healthlinkbc".

إذا كنت تعاني من مرض في الرئة، مثل الربو، فقد يختبر طبيبك ذروة تدفق الشهيق (PIF) وذروة تدفق الزفير (PEF) لقياس كمية الهواء التي يمكنك استنشاقها وزفيرها هذا جزء من اختبار كامل لوظائف الرئة.

لماذا تجري اختبار وظائف الرئة في المنزل



قد يساعد اختبار ذروة تدفق الزفير (PEF) أو حجم الزفير في ثانية واحدة (FEV1) في المنزل:

-قياس مدى جودة عمل رئتيك إذا كنت تعاني من مرض رئوي طويل الأمد (مزمن)، مثل الربو.

-توجيه العلاج ومراقبة فعالية علاج الربو توفر مراقبة ذروة تدفق الزفير معلومات لمساعدة الأشخاص المصابين بالربو على اتخاذ قرارات علاجية أفضل.

-مراقبة وظائف رئتيك إذا كنت تتعرض بانتظام في العمل لمواد يمكن أن تلحق الضرر برئتيك.

-مراقبة العلامات المبكرة للرفض إذا كنت قد أجريت عملية زرع رئة.

كيف تستعد لإجراء اختبارات وظائف الرئة المنزلية



لإجراء اختبار ذروة تدفق الزفير (PEF)، تحتاج إلى مقياس ذروة الجريان مقياس ذروة الجريان هو جهاز محمول باليد غير مكلف تتنفس فيه بأقصى قوة وبأسرع ما يمكن.

اطلب من طبيبك أن يوضح لك كيفية استخدام هذا الجهاز قبل استخدامه في المنزل.

إذا كنت تستخدم دواء للمساعدة في التنفس (مثل الربو) ، تحدث إلى طبيبك حول مقدار الوقت الذي يجب أن تنتظره لاختبار وظائف الرئة بعد تناول الدواء قد تحتاج إلى الانتظار بضع ساعات بعد تناول الدواء لإجراء اختبار وظائف الرئة أو قد يوصي طبيبك باختبار وظائف الرئة في الصباح قبل تناول الدواء.

تجنب تناول وجبة ثقيلة لمدة 3 ساعات قبل إجراء اختبار PEF تأكد من الوقوف لمساعدتك على التنفس بأكبر قدر ممكن. استخدم نفس الموضع في كل مرة تختبر فيها PEF. تعتمد مراقبة تدفق الذروة على محاولتك بأقصى ما تستطيع.

نتائج اختبار وظائف الرئة في المنزل



يستخدم اختبار وظائف الرئة في المنزل مقياس ذروة الجريان أو مقياس التنفس المنزلي لمراقبة وتقييم أي مشاكل في التنفس قد تواجهك على أساس يومي.

يسمح لك مقياس ذروة الجريان بقياس ذروة تدفق الزفير (PEF) ويقيس PEF مقدار الهواء الذي تخرجه عندما تحاول بجهد أكبر، كما يسمح لك مقياس التنفس المنزلي بقياس حجم الزفير في ثانية واحدة (FEV1).

يمكن مقارنة نتائج هذه الاختبارات لمراقبة تطور المرض أو المساعدة في قياس استجابتك للعلاج الطبي لمرض رئوي طويل الأمد (مزمن)، مثل الربو.

استشر طبيبك أو اقرأ المعلومات المضمنة مع مقياس ذروة الجريان الخاص بك للعثور على النطاق الطبيعي الخاص بك ، والذي سيختلف اعتمادًا على نوع مشاكل التنفس التي قد تواجهها إذا وجدت نتائج غير طبيعية في أي من الاختبارات ، فناقشها مع طبيبك.

عادة ، تختلف تدفقات الذروة قليلاً على مدار اليوم عادة ما تكون أقل في الصباح وأعلى في فترة ما بعد الظهر.