اليوم السابع
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الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:16 م
أكرم القصاص
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طقس الإسكندرية الآن.. شمس ساطعة وانكسار موجة الطقس السيئ وتوقف الأمطار.. صور

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:16 م
طقس الإسكندرية الآن.. شمس ساطعة وانكسار موجة الطقس السيئ وتوقف الأمطار.. صور استقرار الطقس بالاسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، انكسار موجة الطقس السيئ، بعد مرور المنخفض الجوى السطحى الذى أثر على طقس الإسكندرية لعدة أيام، حيث توقفت الأمطار اليوم مع سطوع الشمس، ونشاط ملحوظ فى حركة الرياح مما يؤدى إلى الإحساس ببرودة الطقس، وسجلت الإسكندرية اليوم 19 درجة فى العظمى و 14 درجة فى الصغرى.

يأتى ذلك بعد أن شهدت الإسكندرية بالأمس، هطول الأمطار الرعدية، وكثفت المحافظة جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار، وفتح الطريق أمام حركة المارة والسيارات، وتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية، حيث تم رفع تراكمات مياه الأمطار من ميدان محطة مصر والموقف الجديد بمنطقة محرم بك الإسكندرية .

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ ورفع كافة تراكمات المياه.

وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أى حالات طارئة والتعامل الفورى مع أى آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وتعرضت محافظة الإسكندرية، خلال الأيام السابقة، منذ يوم الأربعاء الماضى، لمنخفض جوى سطحى يمر على البحر المتوسط أثر على طقس الإسكندرية، بما تسبب فى موجة من الطقس السيء، حيث شهدت محافظة الإسكندرية خلال الأيام السابقة، أمطارا خفيفة ومتوسطة وأحيانا غزيرة على فترات متقطعة زادت شدتها على مناطق غرب الإسكندرية.

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