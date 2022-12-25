اليوم السابع
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الأحد، 25 ديسمبر 2022 09:07 م
أكرم القصاص
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توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على الإسكندرية غدًا

الأحد، 25 ديسمبر 2022 07:44 م
توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على الإسكندرية غدًا طقس الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم استمرار تراكم السحب الكثيفة و الركامية، ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية غدًا الاثنين، أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدث 30% تقريبا.

وأجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية على أماكن تمركز سيارات الصرف  الصحى، لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار بأحياء الإسكندرية يرافقة اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وشدد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.

وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما اوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وتتعرض محافظة الإسكندرية فى تلك الأيام  ومنذ يوم الاربعاء الماضى ، لمنخفض جوى سطحى يمر على البحر المتوسط و يؤثر على طقس الإسكندرية، بما يتسبب فى موجة جديدة من الطقس السئ،حيث شهدت محافظة الإسكندرية  خلال الايام السابقة،امطارا خفيفة ومتوسطة و أحيانا غزيرة علي فترات متقطعة زادت شدتها علي مناطق غرب الاسكندرية ،وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من منخفض جوى سطحى يمر على البحر الابيض المتوسط، يصاحبه انخفاض كبير فى درجات الحرارة.

ووفق توقعات هيئة الارصاد الجوية فإن موجة الطقس السئ سوف تنكسر يوم الثلاثاء القادم، حيث تتوقف الأمطار، و تعاود درجات الحرارة الى الارتفاع الطفيف.

 

 

 

 


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