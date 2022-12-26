ضبط 5338 عبوة غذائية منتهية الصلاحية بماركت في المحلة

الغربيــة عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الأسعار وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين لحياه كريمة بمكافحة غلو الأسعار.

بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحلة وسمنود برئاسة الرائد أحمد الديب رئيس والمحاسب محمد النجار مدير مكتب تموين اول المحلة تشكلت حمله تموينيه من مديريه التموين والتجارة الداخلية ضمت اشرف شرف الدين ومحمود حسن والسيد أحمد الحواله وخالدزكى بحيرى برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية لتفقد الحالة التموينية بمدينة المحلة.

أسفرت عن ضبط ماركت بمدينة المحلة لاحد تجار السلع الغذائية والتحفظ على كميات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمى بداخل النشاط بكميه وقدرها 5338 خمسه آلاف وثلاثمائة وثمانية وثلاثين عبوة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية عبارة عن "شيكولاتة خام - حلوى جافه - مقرمشات -عصائر" بالمخالفة للقانون 10 لسنة 66 مادة 5 فقرة 3، كما تم المرور على جميع الأنشطة بدائرة مدينة المحلة وتم التنبيه على كبار التجار بالالتزام بالقرارات الوزارية وتجنب المخالفات وذلك للتيسير على المواطنين، وتم تحرير محاضر جنح بالمخالفات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.