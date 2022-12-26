ضبط 2.03 طن سلع غذائية بمخزن غير مرخص ليس لها سند قانوني بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن رجال مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة المحافظة وبحوزته كميات هائلة من السلع الغذائية المختلفة دون مستندات بقصد بيعها بسعر أكبر لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى بتلقيه إخطارا من مدير مباحث تموين المحافظة بتلقيه معلومات أكدتها التحريات بأن صاحب مخزن للسلع الغذائية غير مرخص بدائرة المحافظة يقوم بتخزين كميات هائلة من السلع الغذائية المختلفة بدون أية مستندات عنها بقصد بيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أن المخزن بدون ترخيص وبه 2.03 طن سلع غذائية "سكر حر، ملح طعام" بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كان قد كرم الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المشاركين بمبادرة "صحتك بالدنيا" التى تنفذ من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي بالتعاون مع وحدة الطب الرياضي بالمديرية لعلاج السمنة كمبادرة صحية مجتمعية للكشف عن تشوهات القوام، بحضور 200 مشارك من الجنسين، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.