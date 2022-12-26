ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر فى حملة مكبرة بمنشأة القناطر

كتبت - مرام محمد

واصلت مديرية التموين بالجيزة، جهودها الرقابية لضبط الأسواق والمخالفين ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد.

وفي هذا الإطار، شنت المديرية بمشاركة مديرية الطب البيطري وبالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية، حملة على محلات الجزارة بمركز ومدينة منشأة القناطر، أسفرت عن ضبط 91 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وشهدت الحملة المرور على المحال وسلاسل السلع الغذائية للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية ، مع تحرير محاضر للمخالفين، والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بالتسعيرة وتعليق الأسعار على المعروضات، وذلك بمتابعة محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

وكانت إدارة تموين العياط، قد نجحت في ضبط سيارة مخالفة للقوانين التموينية، محملة بكمية من الدقيق البلدى قدرها 145 جوالا زنة 50 كيلو جراما، وفي حملة صباحية نجحت الإدارة في مصادرة كمية قدرها 102 كيلو لحوم بلدي لذبحها خارج المجزر الحكومى ولعدم وجود أختام، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر ضد محالات جزارة لعدم الإعلان عن الأسعار.

ونجحت إدارة تموين الدقي والعجوزة في ضبط مخزن للسلع الأساسية بدون ترخيص وعدم وجود فواتير بهدف احتكارها، حيث تم مصادرة 220 كيلو سكر بدون فواتير، و475 كيلو أرز مصري بدون فواتير، و850 كيلو أرز بسمتي بدون فواتير، و1000 كيلو أرز بسمتي بدون فواتير، و72 زجاجة زيت حجم كبير بدون فواتير.

يأتي ذلك ضمن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة للمتابعة المستمرة للأسواق، منعًا لأي ممارسات تستهدف تعطيش الأسواق أو إخفاء أو احتكار السلع، من خلال الحملات المكثفة اليومية الميدانية لعدد من منافذ السلع الغذائية والأسواق والمحال التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنه وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.