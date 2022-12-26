ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة بقيمة 400 ألف جنيه بالمنوفية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت أجهزة الأمن ، في ضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة شخصين بالمنوفية ، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها ، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون) .. وبحوزتهما (96 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 11 كيلو جرام – إسطوانة وعدد 104 لفافة من مخدر الهيروين وزنوا 750 جرام- بندقية آلية - خزينة – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس) ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (400 ألف جنيه تقريباً) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.