ضبط طن مخللات مجهولة المصدر وطن سكر غير مدون عليه سعر البيع للمستهلك بالغربية

الغربيـة - عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية مكبرة للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الأسعار وعن مدى إلتزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين لحياه كريمة بمكافحة غلاء الأسعار من مفتشى تموين إدارة الرقابة التموينية لتفقد الحالة التموينية بمركز طنطا وزفتى.

أسفرت الحملة عن ضبط معمل مخللات بمركز زفتى بدون ترخيص والتحفظ على كمية وقدرها 10 عشره براميل مخللات منتج نهائى بدون تاريخ انتاج وصلاحية مجهول المصدر بإجمالى 1 طن مخللات.

كما تم ضبط كمية من السكر المعبأ وقدرها 100 رابطة سكر بكل رابطة و10 أكياس اجمالى "واحد طن سكر" غير مدون على الأكياس سعر البيع للمستهلك مخالفا القرار الوزارى رقم 330 لسنة 94 لعدم الإمساك بالفواتير الضريبية وتدوين سعر البيع على العبوات تم تحرير محاضرجنح بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان الدكتور مهندس حمدى محمـد شـطـا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، قال إنه تم رفع درجة الاستعداد لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى قد تشهدها محافظة الغربية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحى بجميع المناطق على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أيه حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، وبناءً عليه تم تشكيل غرفة الطوارئ المركزية يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع السادة رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة.