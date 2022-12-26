ضبط المتهمين بقتل سائق ووضعه داخل حقيبة سيارة بعد سرقته فى التجمع

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول ب مديرية أمن القاهرة بوجود سيارة متروكة بإحدى الطرق بدائرة القسم وعليها آثار دماء.

وبالانتقال والفحص عُثر على السيارة المشار إليها متوقفة بجانب الطريق بالمنطقة محل البلاغ، وبداخل حقيبة السيارة جثة (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية) بها جروح قطعية متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة ( شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بهدف الاستيلاء على السيارة قيادة المجنى عليه، حيث قاما باستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيلهما إلى إحدى المناطق، وعقب وصولهما تعديا عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثين إصابته التى أودت بحياته، ووضعا جثته داخل شنطة السيارة، واستعانا بـ( عامل) لمساعدتهما فى قيادة السيارة وتخليا عنها بمكان العثور عقب نفاذ وقودها، ثم استوليا على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ومتعلقاته الشخصية.