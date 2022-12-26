"صندوق دعم الأسرة" يتصدر التريند على تويتر بعد حديث الرئيس السيسى

كتب خالد إبراهيم

بعد ساعات قليلة من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن صندوق لدعم الأسرة المصرية، تصدر هاشتاج "صندوق دعم الأسرة"، التريند على تويتر، حيث أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بالخطوة، ووصفها بالمهمة في سبيل الحفاظ على الأسرة المصرية، وعلى أطفال مصر، وحماية لأبناء الأطراف المختلفة، ولكى لا تضيع حقوقهم.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أن الرئيس ينظر بعين الاهتمام للأطفال في المقام الأول، ولحمايتهم أثناء فترة الخلاف الناتجة، وأن الصندوق سيكون صمام أمان لهؤلاء الأطفال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: "ليه بنعمل الفكرة دي.. أنا بقوله النهارده مش عاوزين أي أسرة والاختلاف وارد.. لما الاختلاف وارد فيه فترة زمنية وقت الاختلاف.. من يتكفل بالأبناء.. هما زعلانين ومش عاوزين يصرفوا.. طب مين اللى يصرف على الأولاد.. هل يضيع الأبناء؟!.. دول ولاد مصر.. صندوق دعم الأسرة في الأوقات الحرجة.. وقولنا الدعم الحكومى تساهم في بقدر ما يساهم فيه المتزوجين".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة: "أي إجراء بنعمله خالي بالكم.. أن الدين بيخاطب الضمائر له نظم.. والدولة لازم تعمل نظم تحقق مقاصد الدين.. يعني لما يجي يقولك إكرام اليتيم.. اكرموا اليتيم.. الدولة تأخذ اتجاه وتعمل قواعد وإجراءات لإكرام اليتيم.. أي إجراء يتم علشان الناس تفهم يعني أيه دين حقيقي.. مش فقط نخاطب ضمائر الناس.. الدولة مسئولة عن قواعد ونظم تحقق المقاصد الطيبة للدين".