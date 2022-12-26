صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء "التعبئة" و"الأغذية"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.6%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.8%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.7%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.6%، وقفز قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.2%، وزاد قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2%.

كما ارتفع قطاعي خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%، 1.6%، على التوالي، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.1%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.7%، وزاد قطاعي مواد البناء، والبنوك بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 13.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.713 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 379.6 مليون ورقة مالية بقيمة 978.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 47.5 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.75%، والعرب على 4.97%، واستحوذت المؤسسات على 18.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 48.8 مليون جنيه، 43.8 ألف جنيه، 818.4 ألف جنيه، 4.9 مليون جنيه، 25.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 28.8 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 14560 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 2578 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 17624 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 5990 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2749 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1278 نقطة.