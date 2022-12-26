شرم الشيخ تستعد لأعياد الكريسماس واستقبال المحتفلين من كل أنحاء العالم.. صور

شرم الشيخ ـ محمد حسين

استعدت مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، لأعياد الكريسماس، وتجملت شوارعها بمظاهر الاحتفال بقدوم عام 2023، والتجهيزات بكافة شوارعها وميادينها وفنادقها لاستقبال المحتفلين بحلوله من كل أنحاء العالم والذين بدأ وصولهم.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ استعدت لاستقبال السائحين والزائرين للاحتفال بأعياد الكريسماس واستقبال عام ميلادي جديد 2023.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه فى هذا السياق تفقد عددا من الميادين وأعمال التجميل والإنارة بها، مؤكدا استعداد شرم الشيخ وباقي المدن السياحية بالمحافظة لاستقبال احتفالات الكريسماس والعام الميلادي الجديد، حيث وضعت اشجار "الكريسماس"، وبعض الأشكال الأخرى المضيئة بالميادين الرئيسية والطرق وامام الفنادق.

وأكد فودة، متابعة الجهود المبذولة لإضفاء الوجه الجمالي والحضاري ونشر البهجة واستقبال جميع الزائرين من مختلف الجنسيات استعدادا للكريسماس، والعام الميلادي الجديد.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ شهدت قبل أيام افتتاح أحد المنشآت السياحية بشرم الشيخ بعد تطويرها بمنطقة هضبة ام السيد علي شاطئ البحر بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد الانتهاء من تطويرها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحماية المدنية، ونظام إطفاء الحريق، وهنأ المحافظ مالك المنشأة والعاملين به في إطار تشجيع السياحة امام مختلف انواع السائحين والزائرين للمدينة.

وأضاف انه عقد لقاء مع ممثلي ومديرى الفنادق بشرم الشيخ لتفعيل توجيهات رئيس الوزراء بخصوص تطوير منظومة الصرف الصحي بالفنادق والقرى السياحية، موضحا انه يتم التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير وحدات المعالجة بأسعار مخفضة او عن طريق تقسيط قيمة الوحدات و تشكيل لجنة دائمة برئاسة مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة وفريق عمل من المحافظة لمتابعة التنفيذ.

وأكد المحافظ أن ما حدث من طفرة شاملة لمدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية إبان انعقاد مؤتمر المناخ، جاء نتيجة تضافر جهود الدولة والمحافظة وعدد من الوزارات والجهات المعنية وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، وكان نتاجه هذا النجاح الهائل للمؤتمر والذى شهد به العالم أجمع.

وأشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى أن محافظة جنوب سيناء شهدت افتتاح ، ممشى مدينة دهب السياحى بتكلفة 36 مليون جنيه بطول 1.5 كم تشمل والذى يشمل نافورة وعدد من الميادين وأعمال اضاءه، ومظلات، واعمال الجرانيت واعمدة ديكورية وبوابة وعدد من المقاعد و2 ممشى بحرى وقد روعى فى التصميم الهوية البصرية لمدينة دهب وكذا صُمم ليكون متاح لذوي الهمم.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن أعمال التطوير تم فيها مراعاة البعد الحضاري والسياحي والبيئي للمدينة لكى تتحول مدينة دهب إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية في جنوب سيناء، لافتا انه تم فى مدينة دهب افتتاح فندق جديد وهو مشروع يعد طفرة نوعية في مجال السياحة بمدينة دهب كما ان له بالغ الأثر في تنشيط السياحة، كما تم افتتاح مشروع دهب سكوير السياحي، وهو رئة ومتنفس ترفيهى لاهالى المدينة والسائحين، ويتم التجهيز لتنظيم حفل غنى كبير يفام بالمشروع الذى يشمل 49 محل مساحة كل محل 54 متر مربع، وماركت هايبر 600 متر ممشي سياحي، مطاعم عالمية، حدائق اطفال وملاهي، مسرح، سينما، كافيهات، نافورة راقصة.



اعمال التجهيزات



الكريسماس يجمل شرم الشيخ



شرم الشيخ تتجمل لبداية العام



محافظ جنوب سيناء يتابع اخر الاستعدادات



من الاستعداد لاستقبال العام الجديد



من شرم الشيخ