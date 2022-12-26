رئيس البورصة المصرية: نحتل موقعًا متقدمًا وسط البورصات العربية

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قال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني إن بورصتنا تحتل موقعًا متقدمًا وسط البورصات العربية، والأرقام الجيدة تعكس حقيقة وضعنا.

وأضاف الدكاني - في كلمته خلال ورشة عمل أسواق الكربون اليوم الاثنين - أنه تم الإعلان الرسمي عن السوق الإفريقي الطوعي للكربون، موضحًا أن السوق الجديد سيعمل على دعم جهود القارة الإفريقية نحو تحقيق منافع اقتصادية وبيئية واجتماعية.

وأوضح أن السوق الإفريقي لشهادات الكربون يعد منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وإفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، منوها بأن حجم الانبعاثات الكربونية في إفريقيا يبلغ 3% فقط.

وأكد الاستعداد لفتح الأسواق لكافة الشهادات الكربونية ومجانًا؛ لإيجاد نوع من الزخم والتداول، مشيرًا إلى أن الهدف من إيجاد بورصة سلعية، وجود سعر عادل لأي منتج وخلق سوق فعال يتم تداوله وتسعيرة ويعكس القيمة الحقيقية للمنتج.