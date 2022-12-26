حملات تموينية تضبط 76 مخالفة متنوعة بالأسواق فى أسوان

شنت مديرية التموين بمحافظة أسوان، بقيادة خالد أبو القاسم، حملات تموينية بناء على تعليمات محافظ أسوان من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية، حيث تم المرور على كافة المحلات والسوبر ماركت والمخابز والجزارة، وإتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال المخالفين ، مع التنبيه على أصحاب المحلات سواء الجملة أو التجزئة للإعلان عن الأسعار بصورة واضحة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 76 مخالفة متنوعة شملت 28 مخالفة للمخابز البلدية، بجانب تحرير 6 محاضر لبيع سلع منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر بيع لسلع بأزيد من السعر، علاوة على تحرير 37 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وجار مواصلة الحملات الرقابية والتموينية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفى السياق، نظمت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان، حملات مرورية على السلاسل التجارية ومحلات الجملة وأماكن تخزين السلع الغذائية المختلفة حيث تم المرور على محلات الجملة والتجزئة للتأكد من سلامة وجودة السلع ومطابقتها للمواصفات ، مع الاطمئنان على ضبط الأسعار، والسيطرة على عدم الاحتكار للسلع المتنوعة بمختلف أنحاء المدينة.