حبس عصابة الفيس بوك لتجارة الأسلحة النارية 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة حبس 4 أشخاص، وذلك بتهمة تكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه في توزيع وتجارة الأسلحة النارية والبيضاء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلين مواقع التواصل الاجتماعى فى ترويج تجارتهم الأثمة، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من كشف ملابسات غموض ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، بشأن الترويج لبيع الأسلحة البيضاء رادع شخصي.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها، 4 أشخاص -مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة الجيزة، وضبط بحوزتهم 141 قطعة سلاح أبيض مطواة 160 زجاجة رادع شخصي 2 قبضة حديدية، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.