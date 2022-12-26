جامعة حلوان تنظم ويبينارات لإطلاق المرحلة الثالثة لاستراتيجية مكافحة الفساد

كتب ــ محمد صبحى

نظمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومنسق مبادرة GRACE ، العديد من الفعاليات والندوات والأنشطة والمعارض، وكذلك لتفعيل مبادرة GRACE بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

ونظمت الجامعة احتفالية مكافحة الفساد وهو الحدث الذي اعتادت عليه جامعة حلوان منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 2014 بمرحلتيها الأولى والثانية، واستعدادًا وإيذانا بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية 2023 : 2030.

كذلك أطلقت جامعة حلوان تفعيل مبادرة GRACE الخاصة بتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد وهي مبادرة أطلقها UNODC مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية المصرية والتي تهدف إلى إكساب المجتمع الدولي المعرفة والخبرة في العمل مع المعلمين والأكاديميين والشباب وسلطات مكافحة الفساد، لتعزيز ثقافة رفض الفساد ويشرف على تنفيذها وزارة التعليم العالي.

وتم الإعلان عن عدد من المسابقات الفنية والثقافية، وإقامة ماراثون لكل الكليات حيث تم التنظيم مع الكليات والمراكز والإدارات المختصة، وعقب المارثون الرياضي تم تكريم الفائزين بالمارثون بحضور معالي وزير الشباب والرياضة.

وعقدت لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان ويبينارات لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عقد وبينارات عن ميثاق أخلاقيات المهنة الجامعية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذلك وبينارات عن مدونة السلوك الوظيفي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لإداري الكليات وإدارات الجامعة، وقد تم عقد وبينار ميثاق أخلاقيات المهنة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بحضور 232 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة من اغلب كليات الجامعة، ووبينار مدونة السلوك الوظيفي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بحضور 140 إداريا من مختلف ادارات وكليات الجامعة.

وعقد 21 ندوة عن الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي بكافة كليات الجامعة .

وكذلك تم تحكيم أعمال مسابقات النشاط الثقافي والفني واختيار الفائزين كل كليات الجامعة.

وأوضحت جامعة حلوان، أنه تم افتتاح المعرض الفني للكليات المتخصصة وغير المتخصصة في مجمع الفنون والثقافة (لا للفساد) والملتقى الثقافي الفني بمجمع الفنون والثقافة وتم تقديم عرض عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودور هيئة الرقابة الإدارية، والاستراتيجية الوطنية، التعريف بمبادرة جريس GRACE ، كما تم عقد محاضرة عن الاداء المؤسسي والوقاية من الفساد للواء ممدوح زيدان.