توقف الصيد بميناء بورسعيد لارتفاع أمواج المتوسط بسبب موجة الطقس السيئ

بورسعيد محمد فرج

توقف الصيد بميناء بورسعيد اليوم الإثنين نظراً لسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، فضلاً عن ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط من ثلاثة إلى أربعة أمتار وسرعة الرياح التى تصل من 40 /50 كم فى الساعة، ما أدى إلى توقف نشاط الصيد حرصاً على سلامة البحارة ومراكب الصيد من المخاطر التى يتعرضون لها طاقم البحارة من الصيادين.

ومن جهة أخرى أكد عدد من صيادى الميناء لليوم السابع مؤكدين عدم مغادرة الميناء حرصاً على سلامة طاقم البحارة من نوة الفيضة الكبرى وسوف يتم استىناف الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية حتى لا يتعرضون لمخاطر أمواج المتوسط التى تتجاوز الثلاثة أمتار.

ومن جانبها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 20٪ ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الوجه البحرى وخليج السويس ومدن القناة بنسبة حدوث 30٪، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية قد تصل لحد السيول على شمال سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.