تنفيذ تجارب زراعة القمح على مصاطب فى عدة قرى بالوادى الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن تنفيذ مدارس حقلية عن محصول القمح بناصر الثورة، للبدء في تنفيذ تجربة زراعة القمح علي مصاطب في قرى المحافظة تحت إشراف الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبحضور الدكتور صلاح جميل استاذ وقاية النبات وعضو الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والدكتور مؤمن عجلان استاذ المحاصيل الحقلية ورئيس بحوث زراعة القمح، الدكتورة حنان طيب عبد الله رئيس الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحطة البحوث الزراعية بالوادى الجديد، وجرت متابعة التجربة فى حقول القمح بقرية ناصر التابعة لمركز الخارجة.

وتضمنت محاور المدرسة الحقلية اهمية التسميد الجيد خلال تلك الفترة و مكافحة الحشائش والمبيدات الازمة لذلك وأهمية التوقيت المناسب لرش الحشائش والعمليات الزراعية والخدمة الجيدة للمحصول واهمية الري في المراحل المختلفة لنمو النبات.

وفى سياق متصل، استقبل وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد وفد المكافحة البيولوجية، والذي تفقد معمل تربية طفيل التريكوجراما بالادارة الزراعية بالخارجة للوقوف علي اخر موقف والاستعداد لإطلاق الطفيل في الموسم القادم، وجرى الاتفاق على تطوير ورفع كفاءة معامل التريكوجراما بالداخلة والخارجة، و تفقد الوفد أيضاً الاماكن الجديدة بمركز باريس وبلاط والقصر لتنفيذ معامل جديدة والتوسع في المكافحة الحيوية كما تم زيارة المحطة الاقليمية للبحوث الزراعية.

و فى إطار مكافحة سوسة النخيل تم الانتهاء من تنفيذ الدورة المتقدمة لتأهيل وتدريب الفنيين في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء وذلك على مدار أسبوعين، حيث تم تدريب وتأهيل 25 شخصا من المتدربين المتميزين في الدورة الأولى والثانية وذلك بهدف ثقل خبراتهم فى مجال مكافحة سوسة النخيل والتأكد من قدرتهم على القيام بأعمال الفحص والمكافحة واندماجهم في سوق العمل.

وجرى تنفيذ التدريب بالتعاون بين الفريق البحثي للمشروع برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد اسماعيل، والإدارة الزراعية بموط بقيادة المهندس سيد مدني محمود، وشركة متخصصة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وذلك في إطار استمرارا لأعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء ضمن أنشطة مشروع العيادة الزراعية بالاراضي الصحراوية، والممول من أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمود صقر، وينفذه مركز بحوث الصحراء بقيادة الدكتور عبد الله زعلول، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالوادي الجديد.