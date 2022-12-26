تموين دمياط تعلن عن مبادرة أهلا رمضان بالسوق الحضارى فى فارسكور

دمياط معتز الشربيني

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن دعوة كافة التجار بمدينة فارسكور وجميع أنحاء المحافظة للفرش بالسوق الحضاري المجمع بمدينة فارسكور بالدور الأول والثاني علوي وذلك ضمن مبادرة أهلاً رمضان لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار منخفضة ( والفرش مجاني خلال فترة المبادرة )

كما أعلنت مديرية التموين بدمياط عن السماح للمحلات التجارية بالقرى والمدن بإستلام حصه أرز أبيض من أقرب مضرب له بالتصريح من مفتش التموين المشرف على المضرب .

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد تواصلت مع أصحاب المنشآت التجارية والبائعين للاطمئنان على توافر مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية والبيع بالتسعيرة المقررة، كما ناشدتهم الإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث أكدت أنه سيتم مصادرة السلع غير المُعلن عن أسعارها

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على مديرية التموين بالاستمرار فى توزيع الأرز على محال البيع لتغطية احتياجات السوق من تلك السلع الاستراتيجية، ووجهت بضرورة التنسيق بين كافة الجهات لمتابعة العمل بتلك المنظومة وضبطها والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ومنع الجشع والاستغلال.