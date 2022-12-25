متحدث الوزراء: افتتاح معارض أهلا رمضان يناير المقبل لطرح سلع مخفضة للمواطنين

كتب رامى محيى الدين

كشف السفير نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل معارض أهلا رمضان التي سيتم افتتاحها أول يناير المقبل؛ على غرار ما كان يحدث سابقًا.

وقال متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن معارض أهلاً رمضان كانت تبدأ قبل رمضان بأسبوع واحد فقط، وتقرر فتح هذه الشوادر، حاليًا، بداية من أول يناير المقبل؛ في عموم المحافظات؛ لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن السوق للمواطنين.

وأضاف أن هذا القرار جاء لدعم المواطن المصري في ظل الظروف الحالية؛ لتوفير احتياجاته من السلع؛ مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلة في مخزون الدولة من أي سلعة؛ حتى سلعة الأرز حيث شهد العام الحالي إنتاجية أكبر في هذه السلعة من الأعوام السابقة، مؤكدًا أن عملية تخزين الأرز الشعير تسببت في قلة المعروض.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعطى المتاجر مهلة لمدة أسبوعين؛ من أجل وضع أسعار المنتجات على الأرفف بالمتاجر؛ وإلا سيتعرض أصحابها للعقوبات القانونية؛ وهو أمر يُساهم في القضاء على الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع؛ مؤكدًا أن الإفراجات الجمركية ستُساهم في زيادة المعروض؛ لعودة توازن السوق مرة أخرى

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة مفاجئة على عدد من المجمعات الاستهلاكية والأسواق بأحياء القاهرة لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، حيث أكد محافظ القاهرة خلال الجولة على اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية، مشيرًا إلى أنه يتم من الآن الإعداد لإقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان" وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ فى كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مع متابعة إلتزام التجار بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع المباعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وحرص محافظ القاهرة على الاستماع لأراء المواطنين حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، كما طالب محافظ القاهرة بتنوع السلع المعروضة فى الجمعيات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين لتوفير جميع احتياجات المواطنين مع وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف الحملات لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز، والتأكد من إنضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات، رافق المحافظ فى جولته اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.