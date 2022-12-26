تفاصيل 5 محطات صرف صحى قيد التشغيل التجريبى بتكلفة 288 مليون جنيه فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج، تقدما كبيرا في المشروعات وخاصة مشروعات محطات الصرف الصحى التي دخلت طور التشغيل التجريبى في عدد من القرى والمراكز لخدمة أعداد كبيرة من المواطنين في الوقت الحالي وكذلك التوسعات المستقبلية بعضها ضمن المكون المحلى وبعضها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث بلغت تكلفة بعض المحطات قيد التشغيل التجريبى 288 مليون جنيه تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

- 1محطة مياه بيت علام تبلغ طاقتها التصميمية 75 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه وتغذى 30 ألف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة وأنه تبلغ الطاقة التصميمية.

2 - محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بمركز اخميم 90 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 86 مليون جنيه لتغذية 45 ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها وتبلغ الطاقة التصميمية.

3 - محطة مياه الأحايوة شرق المدمجة بمركز أخميم 90 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57.7 مليون جنيه وتخدم 44 ألف نسمة بقريتى الأحايوة شرق والكولة بأخميم.

4 - محطة رفع صرف صحي قرية " الصفيحة " بمركز طهطا، بتكلفة إجمالية بلغت 48 مليون و879 ألف و 377 جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "المشروع يخدم أكثر من 38 ألف مواطن حتى عام 2055م، ويبلغ عدد الوصلات المنزلية الحالية 985 وصلة، مشيرا إلى أن مساحة المحطة تبلغ 625 متر مربع والمحطة تشتمل على " عنبر تشغيل، بيارة بقطر 6 متر، مظلة المولد، المحولات، غرفة الأمن، وعدد 3 طلمبات منها 2 عاملة، وطلمبة احتياطي، حيث تصرف الطلمبة 105 لتر/ ثانية؛ لتصل إلى 140 لتر/ ثانية مستقبلية في عام 2055م، مشيرا إلى أن طول الشبكة يبلغ 9500 متر، بأقطار مواسير من 160 إلى 630 مم، فيما يبلغ قطر مواسير خط الطرد 500 مم بطول 6300 متر.

5 - محطة صرف صحى الشيخ رحومة بقرى غرب طهطا والتي تكلفت أكثر من 40 مليون جنيه تم تصميم المحطة من أجل إستيعاب الزيادة السكانية من ناحية والتوسع العمرانى من ناحية أخرى حتى عام 2055 المحطة تخدم عدد كبير من المواطنين بالقرية والقرى المجاورة التكلفة 40 مليون 538 ألف و774 جنيه وبلغ عدد السكان المستفيدين من المشروع حتى عام 2055 12129 نسمة وعدد الوصلات المنزلية الحالية 705 وصلة حاليا.



محطة رفع صرف صحي الصفيحة



محطة رفع صرف صحي الصفيحة



محطة رفع صرف صحي الصفيحة



محطة صرف الشيخ رحومة بطهطا بتكلفه 40 مليون ضمن مبادرة حياة كريمة