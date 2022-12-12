"حياة كريمة" تحقق حلم قرية تانوف فى المنيا بتوسعة محطة الصرف الصحى.. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

"أخيرا الحلم تحقق"، هذه كانت كلمات أهالى قرية تانى التابعة لمجلس قروى بنى حرام بمركز ديرمواس جنوب المنيا، بعد أعمال توسعة محطة الصرف الصحى لتشمل تغطية قرى الوحدة المحلية، ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى وتشمل 192قرية و757تابع بمحافظة المنيا، وبتكلفة 23مليار جنية فى 5 مراكز.

وقال محمد رجب، أحد أهالى القرية، أن الحلم تحقق بتوسعة محطة الصرف وكانت حلم تحقق مع مبادرة حياة كريمة، وسنوات كنا نطالب بها واليوم تحققت على أرض الواقع، حيث يجرى العمل بتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تانوف والتي يتم توسعتها علي مساحة 17 فدان، وذلك لاستيعاب الأعمال الجديدة التي يتم تنفيذها بقري بني حرام من شبكات الصرف الصحي والتي تغطي كافة قري بني حرام.

ومن جانبه شدد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، على ضرورة تواجد جهاز الإشراف بموقع التنفيذ لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة .

فيما أكد المهندس عاطف محمود مدير مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب بديرمواس، أنه وفريق العمل المعاون في تواصل مستمر وتنسيق مستمر مع مركز ومدينة ديرمواس لدفع عجلة العمل وخروجها وفق الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة لما تمثله هذه المشروعات من نقلة نوعية في تطوير وتجويد الخدمات المقدمه للمواطنين.

أما نادى وفقى أحد أهالى ابوقرقاص، قال إن المركز يشهد تطورا كبيرا ومشروعات متميزة منها قرية اتليدم والقرى التابعه للوحدة المحلية خاصة فى مجال الصرف الصحى الذى تشهده قرى سفاي وساقية موسي ونزلة السرو و نزلة مكين وغيرها من القرى فى مجال مشروعات التنمية والتى تعمل على تحسين الخدمة المقدمة للأهالى.

وأضاف أن جميع قرى مراكز ابوقرقاص وملوى وديرمواس تشهد الكثير من مشروعات الصرف مثل مشروع الصرف الصحي بقريه الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوى، ليس ذلك فحسب بل هناك مشروعات أخرى مثل انشاء وحدة إسعاف ومطافئ بقرية الشيخ عبادة، ومحطة الرفع بالقرية.

ومن ناحيته أكد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة للمشروعات، التى يتم تنفيذها فى مراكز ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة، وكذلك أضافة مركزى سمالوط وبنى مزار للمرحلة الثانية لمشروعات حياة كريمة.















