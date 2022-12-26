اليوم السابع
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تحصين 106 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ببنى سويف

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 11:43 ص
تحصين 106 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ببنى سويف محافظة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى 

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تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتبين التقرير اليومي، الذي أعده الدكتور أحمد الجبالي مدير الطب البيطري، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 106 آلاف و37 رأساً بواقع ( 94 ألف و525 من الأبقار + 10 آلاف و680 من الجاموس + 832 من الأغنام  والماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 19 نوفمبر الماضي وحتى 22 الشهرالجاري"،فيما يستمر العمل بالحملة وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ د. محمد هاني غنيم، كان قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع ،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

 


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