تجديد حبس متهم بقتل محاسب لسرقة أمواله فى السلام

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهم بقتل محاسب بمدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث جاء ذلك بعدما أمرت النيابة بحبس المتهم بقتل محاسب داخل مخزن زجاج فى السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث أنه يعمل بالمخزن، وقرر قتل الضحية لسرقة مفتاح الخزينة، وانتهز فرصة تواجده بمفرده بالمخزن، وهشم رأسه بحجر، ثم حصل على المفتاح، واستولى على مبلغ مالى من الخزينة، وأنفق جزء منه.

وشرح المتهم أمام رجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة، كما تم انتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة لمسرح الحادث، وتم التحفظ على عينة من دماء القتيل.

نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بقتل محاسب داخل مخزن وسرقة مبلغ مالى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (شريك بمخزن لتقطيع وبيع الزجاج بوجود شخص متوفى - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) داخل مخزن بدائرة القسم، مكمم وبه إصابات بالرأس .. وكذا اكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة المخزن وعدم تواجد المتعلقات الشخصية بالمجنى عليه وهاتفه المحمول، بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بذات المخزن "له معلومات جنائية" ومقيم به ).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته بالتحريات إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وذلك لعلمه بإحتفاظ مالكى المخزن بمبالغ مالية داخل الخزينة، وأن المجنى عليه يحوز المفاتيح الخاصة بها، فإختمر فى ذهنه فكرة سرقة المفاتيح من المجنى عليه كرهاً عنه والإستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، وإستغل إنصراف العاملين وتواجد المجنى عليه بمفرده، وتعدى عليه بالضرب على رأسه بإستخدام قطعة "حجر" محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وقام بتكميمه وعقب ذلك تمكن من سرقة مفاتيح الخزينة، والإستيلاء من داخلها على مبلغ مالى، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى والهاتف من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.