وأوضحت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية أن وزارة الدفاع الوطني تعقبت 71 طائرة عسكرية صينية وسبع سفن بحرية حول تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت أنه من بين 71 طائرة تابعة لـ الجيش الصينى، تم تعقب 47 طائرة في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، وفقًا لوزارة الدفاع الوطني فيما عبرت 28 طائرة مقاتلة من طرازات مختلفة وطائرة مسيرة خط متوسط مضيق تايوان.

ورداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن الجيش الصيني.. وذكرت أنه خلال هذا الشهر، أرسلت بكين 438 طائرة عسكرية و98 سفينة بحرية حول تايوان.

وقالت وسائل إعلام رسمية في تايوان إن هذا يعد أكبر توغل لسلاح الجو الصيني حتى الآن في الجزيرة التي شهدت زيادة في الضغط الصيني خلال السنوات الأخيرة.

وكانت الصين قد أعلنت أنها أجرت تدريبات هجومية في البحر والمجال الجوي حول تايوان يوم أمس (الأحد)، وذلك ردا على ما قالت إنه استفزاز من الجزيرة والولايات المتحدة الأمريكية.