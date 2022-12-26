اليوم السابع
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بيلاروسيا تؤكد جاهزية قواتها لاستخدام صواريخ اسكندر.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 02:08 م
بيلاروسيا تؤكد جاهزية قواتها لاستخدام صواريخ اسكندر.. اعرف التفاصيل جيش بيلاروسيا
كتب- وكالات

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قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع في بيلاروسيا اليوم، إن أنظمة الصواريخ التكتيكية إسكندر وأنظمة الدفاع الجوي إس-400 التي نشرتها روسيا في بيلاروسيا جاهزة تماما لأداء المهام المنوطة بها.

وأضاف ليونيد كاسينسكي رئيس المديرية الرئيسية للايدلوجية في الوزارة في مقطع مصور تم بثه على تيليجرام: "أتم جنودنا وأطقمنا تدريبهم بالكامل في مراكز التدريب القتالي المشترك للقوات المسلحة للاتحاد الروسي وجمهورية روسيا البيضاء".

وتابع: "هذه الأنواع من الأسلحة (أنظمة إسكندر وإس -400) في مهمة قتالية اليوم وهي جاهزة تماما لأداء المهام المنوطة بها".

ولم يتضح عدد أنظمة إسكندر القادرة على حمل أسلحة نووية التي تم نشرها في روسيا البيضاء بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو إن موسكو ستزود مينسك بها وبأنظمة دفاع جوي.

وتأتي هذه الأخبار وسط ضغوط موسكو المتزايدة على مينسك للمساعدة في عمليتها العسكرية المتواصلة في أوكرانيا الذي دخل الآن شهره العاشر دون أن تلوح نهاية في الأفق.


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أنظمة الصواريخ التكتيكية إسكندر

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