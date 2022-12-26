بيطري الغربية: تحصين 243 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الغربية محمد طارق

صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية ، أن أعمال تنفيذ الحملة القومية الثالثة لعام 2022 لتحصين مواشى المحافظة ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، تعمل وتمتد لحين تحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات بإختلاف أنواعها من " الأبقار- الجاموس- الأغنام – الماعز " والبالغ عددها 266 الف 554 حيوان.

وأوضح " أنور " أن المديرية قامت بصرف كافة اللقاحات ضد مرضى الحمى القلاعيه، الثلاثى والعترات المتحورة والمكتشفه مؤخرا، وكذا حمى الوادى المتصدع والمستلزمات اللازمة للتحصين، وقد بلغ إجمالى ماتم تحصينه حتي الآن 243 الف 423 من الحيوانات بنسبة 91%.

وأضاف أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 22 جنيهاً للحيوان الواحد من الأبقار أوالجاموس، 10.5 جنيهات للحيوان الواحد من الأغنام أوالماعز، وحال وجود أي شكوي علي المواطن التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطري علي تليفون 3332574.

وفي سياق متصل واصلت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، تنفيذ أعمال القوافل البيطرية العلاجيه لتشمل جميع قري مراكز المحافظة الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

حيث تم تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية بقرية محلة مسير مركز قطور، وذلك تنسيقا للتعاون فيما بين مديرية الطب البيطري وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا والهيئه العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين.

وخلال القافلة تم تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلي للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها، مع إستخدام أجهزة السونار إلي جانب التوعيه والإرشاد للمربين وأهميه التحصينات والترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتم رش جميع الحيوانات لمكافحه الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمه لمكافحة الطفيليات الداخلية، وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والجلد العقدي وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابه بمرض البروسيلا من عدمه، وتبليع مغناطيس، وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها .

وبلغ إجمالي ماتم فحصه من الحيوانات 154 حيوان و 950 طائر، والجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجيه لتشمل القري الأكثر إحتياجا بجميع مراكز المحافظة.