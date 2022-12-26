بنما تعلن حالة الطوارئ الصحية 90 يوما بعد الكشف عن أول إصابة بأنفلونزا الطيور

فاطمة شوقى

أعلنت الجهات الصحية فى بنما حالة الطوارئ الصحية لمدة 90 يوما بسبب أنفلونزا الطيور، ووجهت المديرية الوطنية لصحة الحيوان سلسلة من الإجراءات إلى الأطباء البيطريين والموظفين الفنيين لمراقبة المرض في البلاد.

وذكرت المديرية الوطنية لصحة الحيوان (Dinasa) بوزارة التنمية الزراعية (MIDA) فى بنما فى بيان ظهور حالة أنفلونزا الطيور H5N1 فى البلاد، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.

وذكرت الوثيقة أنه "من أجل منع أنفلونزا الطيور H5NI من الانتشار في الدواجن والمزارع التجارية، تم الإعلان عن حالة تأهب صحية لمدة 90 يومًا تقويميًا".

أشار الطبيب وعالم العدوى كزافييه سايز، عضو فريق وزارة الصحة البنمية خلال وباء كوفيد -19، إلى أن هذه الحالة الأولى من أنفلونزا الطيور التى تظهر فى بنما، ولكن ما يثير القلق أن الفيروس أصبح ينتشر بسرعة فى جميع أنحاء العالم، لأن فيروسات الأنفلونزا المختلفة تصيب الطيور والخنازير. "

وأوضح على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الشيء المهم، على أي حال، هو أن إعادة التركيب مع سلالات بشرية لا تحدث وقد تتسبب في أوبئة في المستقبل".

ووجهت المديرية الوطنية لصحة الحيوان فى بنما سلسلة من الإجراءات للأطباء البيطريين والعاملين الفنيين لديها لمراقبة المرض ، بما في ذلك تعليق إجازاتهم ريثما يستمر الإنذار و"تكثيف المراقبة الوبائية للطيور البرية والدواجن".

كما حددت استخدام معدات الحماية الشخصية، وإعداد العينات للشحن الفوري إلى المختبر ، وعدم نقل الطيور النافقة أو المريضة، وكذلك الإبلاغ عن وجودها وتطبيق تدابير الأمن البيولوجي في التخلص من الطيور النافقة.