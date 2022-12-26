انهيار أجزاء بعقار خالٍ في كوم الدكة بالإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة كوم الدكة وسط محافظة الإسكندرية مساء اليوم الاثنين، سقوط أجزاء داخلية لعقار خالى من السكان 15شارع الشيخ سيد درويش التابع لحي وسط، دون إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار خالي من السكان، دون وجود إصابات بين المواطنين بشارع الشيخ سيد درويش دائرة القسم، وعلي الفور انتقلت ضباط قسم شرطة العطارين إلي محل الواقعة والأجهزة التنفيذية لحي وسط الاسكندرية.

و تبين من خلال المعاينة سقوط أجزاء من عقار قديم خالي من السكان، وتلك الأجزاء المنهارة سقطت من داخل العقار رقم 15 شارع الشيخ سيد بمنطقة كوم الدكة، التابعة لقسم شرطة العطارين ، وهو عقار مكون من 3 طوابق بناء قديم خالي من السكان دون وجود إصابات بين المواطنين، وجري عرض العقار محل الواقعة، علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية حي وسط ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر كانت لقيت سيدة مسنة مصرعها أمس، بسبب إنهيار جزئى بعقار قديم بالإسكندرية ،حيث تلقت غرفة حى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا، بسقوط سقف حجرة في شارع "الشاعر" التابع لحى الجمرك، مع تواجد حالة محتجزة داخل العقار، وتوجهت قوات الحماية المدنية، وقيادات تنفيذية بالحى لمقر العقار ونجحت الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية من إخراج جثمان السيدة المتوفية.

كما تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية قد تلقت بلاغا، بسقوط شرفة عقار قديم بنطاق حى غرب الإسكندرية بمنطقة الورديان شارع الأمير لؤلؤ، ما تسبب فى تحطم سيارة أسفل العقار، ودون إصابات بشرية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.



إنهيار أجزاء بعقار خالي فى الإسكندرية (2)



إنهيار أجزاء بعقار خالي فى الإسكندرية (3)