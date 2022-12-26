اليوم السابع
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الإثنين، 26 ديسمبر 2022 06:07 ص
أكرم القصاص
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انحراف قطار عن القضبان فى صربيا يتسبب في تسمم 51 شخصا بعد تسرب الأمونيا

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 04:57 ص
انحراف قطار عن القضبان فى صربيا يتسبب في تسمم 51 شخصا بعد تسرب الأمونيا تصادم قطار
وكالات

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أصيب 51 شخصا بالتسمم، بعد انحراف قطار ينقل الأمونيا، وتسرب حمولته جنوب شرقي صربيا، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد، ونشرت "روسيا اليوم"

 

وقال فلادان فاسيتش، رئيس بلدية مدينة بايروت، التي وقع فيها الحادث، إن تسرّب الأمونيا تسبب في 51 حالة تسمم.

 

وأضاف فاسيتش خلال مؤتمر صحفي، أن سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان، بأن القطار خرج عن مساره مساء، ما أدى الى تسرب الأمونيا، وانتشار كمية كبيرة من الغاز في الهواء.

 

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في الجزء المتضرر من المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، ودعت السكان إلى التزام منازلهم.

 

وقال مسؤولون إن القطار المكوّن من 20 عربة كان ينقل مواد سامة من بلغاريا المجاورة، ولم يسجّل وقوع إصابات أخرى ناتجة عن خروجه عن مساره.

 


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