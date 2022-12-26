انتظام أعمال الامتحانات العملية بكليات جامعة الإسكندرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

تواصل جامعة الإسكندرية أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب كليات جامعة الإسكندرية وانتظام أعمال الامتحانات الشفهية والعملية للكليات العلمية.



ووجه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب ووكلاء الكليات، فى وقت سابق، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022/2023 طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 198 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مشيراً إلى ضرورة إعلان جداول الإمتحانات للطلاب خلال أسبوع وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات، والتأكيد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط، وتوفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات للتعامل الطبى السريع، والتأكيد على إتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.



وتشهد الإسكندرية موجة من الطقس السيئ كجزء من نوة الفيضة الصغرى، التى بدأت منذ يوم الخميس، حيث شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، مشددا على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أى حالات طارئة والتعامل الفورى مع أى أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.



وأكد المحافظ على أستمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما اوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.







انتظام اعمال الامتحانات العملية بجامعة الإسكندرية



انتظام اعمال الامتحانات العملية بكليات جامعة الإسكندرية









