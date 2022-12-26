اليوم السابع: الرئيس السيسى: حريصون على الناس.. والوقت له ثمن

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يفتتح مصنعى الغازات الطبية والصناعية.. البنوك ستغطى المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال 4 أيام

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الرئيس يرد على أزمة الصندوق الاستثمارى لقناة السويس: ده حلم الناس.. الصندوق مراقب من أجهزة الدولة الرقابية.. القناة لازم يكون عندها دخل وأموال سايلة تقدر بالمليارات.. بنخاطب الرأى العام بالحقائق.. والمشروعات توفر مليارات للاقتصاد القومى



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الرئيس يوقف موكبه بعد رؤيته سيدة جالسة على الرصيف ويتحدث معها.. ويوجه بتلبية احتياجاتها.. السيدة العجوز للرئيس: «يا رب يوسع رزقك ويخليك للناس كلها.. ويعلى مراتبك»



الطبية والصناعية ومحطة الطاقة الثلاثية.. الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات جديدة: البنوك ستغطى المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال 4 أيام