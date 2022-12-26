وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الاثنين، أن وحدة التحقيق الجنائى التابعة لقوات الدفاع الذاتى اليابانية، أحالت، تاكاشى إينو (54 عاما)، إلى المدعين العامين للتحقيق في اتهامه بتسريب معلومات سرية إلى مسئول كبير سابق بقوات الدفاع الذاتى البحرية كان قد تقاعد مؤخرا، وفقا لوزارة الدفاع اليابانية.

وبحسب الوزارة، كشف إينو، فى مارس 2020 عن معلومات سرية بشأن "الأوضاع المحيطة باليابان" بالإضافة إلى معلومات عن عمليات وتدريبات قوات الدفاع الذاتى اليابانى.

وبموجب قانون السرية فى اليابان، يمكن أن يواجه الموظفون المدنيون وغيرهم ممن يكشفون عن معلومات حساسة مصنفة على أنها أسرار الدولة، مثل تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع ومكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.