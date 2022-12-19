الدفاع اليابانية: سفينة تابعة للبحرية الصينية تبحر داخل المياه الإقليمية لليابان

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إتش إن كيه) - أن سفينة المسح شوهدت وهي تتحرك غربا في المياه على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب شرق جزيرة تانيجاشيما، قبل أن تدخل المنطقة المتاخمة لليابان جنوب الجزيرة، وتبحر في المياه الإقليمية اليابانية جنوب جزيرة ياكوشيما.

وأضافت أن السفينة غادرت بعد ذلك المياه الإقليمية غرب جزيرة كوتشينورابو في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي) وتوجهت إلى الجنوب الغربي.

وتعد هذه المرة الخامسة هذا العام التي يتم فيها تأكيد دخول سفينة مسح صينية المياه الإقليمية لليابان، وقد أعربت الحكومة اليابانية عن قلقها بشأن هذه المسألة للصين عبر القنوات الدبلوماسية.