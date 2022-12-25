15سنة سجن لـ3 متهمين بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق، وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس المباحث إخطارا من مستشفى جرجا العام بإصابة المجنى عليه بطلق ناري إثر إطلاق النار عليه وتبين من التحريات التي أشرف عليها رئيس المباحث أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين فقاموا بإطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد عاقبت اليوم الأحد المتهم " ع.ا.ض"عامل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه يقتل المجنى عليه "ا.م"بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس مباحث مركز المراغة بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ،وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري كان بحوزته مما أسفر عن مصرعه في الحال ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.