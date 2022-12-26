الكرملين: بوتين لن يتبادل التهنئة مع بايدن... ولا تواصل مع ماكرون

كتب- وكالات

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم، أن الوضع الحالي غير موات لتبادل التهنئة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولا للتواصل هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعام الجديد، لأنه وفقا للمستوى الحالي للعلاقات بين البلدين "لامكان للتهنئة".

وأضاف المتحدث ديميتري بيسكوف ردا على سؤال حول تهنئة الرئيس الأمريكي: "حاليا لا، لقد تعمقنا في العداء المتبادل لدرجة أنه لا يوجد مكان للتهنئة".

ورد المتحدث باسم الكرملين على سؤال يوضح ما إذا كان الرئيس بوتين سيهنئ قادة الدول الأخرى غير الصديقة، قائلا: "لا أستطيع الجزم حول ذلك".

من ناحية أخرى أشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين لا يعتزم بعد إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.