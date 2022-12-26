اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 03:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: بوتين لن يتبادل التهنئة مع بايدن... ولا تواصل مع ماكرون

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 02:27 م
الكرملين: بوتين لن يتبادل التهنئة مع بايدن... ولا تواصل مع ماكرون بوتين
كتب- وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم، أن الوضع الحالي غير موات لتبادل التهنئة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولا للتواصل هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعام الجديد، لأنه وفقا للمستوى الحالي للعلاقات بين البلدين "لامكان للتهنئة".

 

وأضاف المتحدث ديميتري بيسكوف ردا على سؤال حول تهنئة الرئيس الأمريكي: "حاليا لا، لقد تعمقنا في العداء المتبادل لدرجة أنه لا يوجد مكان للتهنئة".

 

ورد المتحدث باسم الكرملين على سؤال يوضح ما إذا كان الرئيس بوتين سيهنئ قادة الدول الأخرى غير الصديقة، قائلا: "لا أستطيع الجزم حول ذلك".

 

من ناحية أخرى أشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين لا يعتزم بعد إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

 


الرئاسة الروسية

الكرملين

أعياد الميلاد

اعياد الميلاد فى روسيا

جو بايدن

ايمانويل ماكرون

فلادمير بوتين

الحرب الروسية الأوكرانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة