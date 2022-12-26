ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الإثنين، عن الضباط الذين قادوا العملية العسكرية - لم تسمهم - القول: "إن القوات المسلحة الصومالية تمكنت أيضا من تدمير الإرهابيين بمحاكم لأخذ الأموال من المدنيين بشكل إجباري".

وأضاف الضباط أنه في أثناء العملية، تمكنت القوات المشتركة من إغلاق الطرق التي يستخدمها الإرهابيون لنقل المتفجرات بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين العزل.