وذكر عانود - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - أن الجيش الوطني نفذ عمليات أمنية واستطاع السيطرة على مديرية (Ruun-nirgood) التابعة لمحافظة شبيلي الوسطى، مضيفا أن "العمليات ضد العدو ستستمر حتى تتم تصفية الإرهابيين من المناطق التي يتواجدون فيها".