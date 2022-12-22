مقديشو (أ ش أ)

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الصومالية العميد عبدالله على عانود، إن القوات المسلحة استعادت صباح اليوم الخميس، آخر مديرية فى محافظة شبيلى الوسطى والتى كانت تحت سيطرة مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وذكر عانود - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - أن الجيش الوطني نفذ عمليات أمنية واستطاع السيطرة على مديرية (Ruun-nirgood) التابعة لمحافظة شبيلي الوسطى، مضيفا أن "العمليات ضد العدو ستستمر حتى تتم تصفية الإرهابيين من المناطق التي يتواجدون فيها".

وكان الجيش الصومالى أعلن نجاح قواته فى القضاء على نحو 50 إرهابيا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الارهابي في عملية عسكرية مخططة نفذتها في قرية دار نعيم التى كانت قاعدة للخلايا الإرهابية الهاربة من منطقة الكوثر بمحافظة شبيلي الوسطى بالصومال .