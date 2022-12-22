حريق هائل يلتهم ورشة دهانات بدمياط دون خسائر بشرية.. صور

نشب حريق هائل بأحد ورش الدهانات بمنطقة سيف الدين التابعة لمركز الزرقا ب محافظة دمياط ، وعلى الفور تحركت قوات الأمن برفقة الحماية المدنية ورجال الإسعاف لموقع الحدث للسيطرة على الحريق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلي قيام أهالى منطقة سيف الدين بإخطار قوات الأمن باندلاع حريف حائل داخل إحدى ورش الدهانات، وقامت الحماية المدنية بالدفع باكثر من أربعة سيارات لمحاولة السيطرة على الحريق، فيما قامت إدارة الإسعاف بإرسال سيارتين لتقديم الاسعافات الأولية للمتضررين من الحادث ونقل المصابين إلي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، غير أنه لم ينتج أية خسائر بشرية جراء الحادث.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الحريق، والذي تسبب في خسائر مادية كبيرة دون خسائر بشرية، كما تم فصل التيار الكهربي عن المنطقة لحين الانتهاء من الحريق والتأكد من إخماد النيران.

وحررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات حيال الأمر وتقدير الخسائر الناتجة جراء الحريق.

وروى شهود عيان، أن أهالى المنطقة تفاجؤا بوجود أدخنة كثيفة داخل ورشة دهانات قبل أن تتطاير ألسنة اللهب، مؤكدين أنهم حاولوا المساهمة في السيطرة على الحريق غير أن وجود مواد قابلة للاشتعال داخل المنشأة ساهم في سرعة انتشار النيران.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أصدرت تعليمات بشأن المرور على المنشآت الصناعية لمتابعة توفير اشتراطات الحماية، وكذلك توفير شروط السلامة المهنية، مؤكدة أن هناك حملات يتم التحضير لها بشأن المنشآت الصناعية التى تقع داخل الحيز السكاني لمتابعة التزامها بتطبيق تلك الاشتراطات، مشددة على التعامل مع المخالفين بمنتهي الحسم في الإطار الذي ينظمه القانون.